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Жириновский дал прогноз на исход ЧМ
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Жириновский дал прогноз на исход ЧМ 

News.ru 4 часа назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал прогноз на исход чемпионата мира по футболу. Он распределил места между сборными, которые ещё не вылетели из турнира.
Политик считает, что победителем мундиаля станет команда Хорватии, которой в матче четвертьфинала уступила российская сборная. Второе место Жириновский пророчит команде Бельгии, третье — французской сборной, а четвёртое — английской.
В своём Telegram-канале лидер ЛДПР также прокомментировал вылет подопечных Станислава Черчесова из ЧМ.
«Увы, российская команда из турнира выбывает, хотя все мы до последнего верили в ребят. И они, конечно, молодцы», — написал он.
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