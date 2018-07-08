Экс-игрок сборной России выразил уважение Игнашевичу за риск репутацией

Бывший форвард сборных СССР, СНГ и России Сергей Кирьяков прокомментировал решение Сергея Игнашевича вернуться в состав национальной команды для участия в чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает «РИА Новости».

"Перед Сергеем Игнашевичем надо снять шляпу и поблагодарить его.

Действительно, его возвращение в сборную России было тем шагом, которым он мог испортить всю свою карьеру и репутацию.

Он ставил на чашу весов на чемпионате мира свою карьеру и, не побоюсь этого слова, реноме", — сказал Кирьяков.

Также эксперт отметил, что в случае неудачной игры или провалов об Игнашевиче бы вспоминали по последним матчам в сборной.

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.

Ранее Игнашевич рассказал о планах после завершения профессиональной карьеры.