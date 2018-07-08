«Вот и всё»: Сергей Игнашевич уходит из спорта

Сергей Игнашевич покидает футбол. Об этом защитник нашей сборной заявил на своей странице в «Инстаграме», сразу после игры с Хорватией.

«Вот и всё. Очень сложно осознать, что это было… Идёт бесконечный поток сообщений в WhatsApp и Инстаграм, и нет возможности сказать каждому Спасибо за тёплые слова. Спасибо вам всем! …Крепко обнимаю вас», — написал футболист в микроблоге. По словам Сергея, он и представить не мог, что его футбольная карьера завершится на такой высоте: «Я счастлив, что был частью этой команды, этого тренера, и нашей с вами футбольной страны на протяжении почти 20 лет!». Отдельно он поблагодарил болельщиков ЦСКА: «Это была славная охота».

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1818536847774868703_42226103"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.99673202614379)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.99673202614379)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

По данным пресс-службы РФС, Игнашевич мог закончить карьеру еще раньше, но ЧМ — 2018 замотивировал его играть еще. Из спорта Сергей уходит с ощущением счастья и спокойствия, с высочайшим мнением о тренере и товарищах по команде. В дальнейшем Игнашевич собирается вести тренерскую деятельность. В составе сборной Сергей провел 127 матчей. Новость об его уходе огорошила и растрогала болельщиков. «Сергей, спасибо за высокий профессионализм, стойкость, мужество, ты и впрямь легенда», «Спасибо за подаренные эмоции и счастье от того, что я теперь знаю, что есть у нас настоящие ребята и футбол», «Сергей нет слов чтобы описать тот подвиг, который Вы и Сборная России совершила за этот месяц!» — наперебой писали в «Инстаграм» поклонники. Игнашевичу пожелали стать прекрасным тренером, который воспитает таких же сильных и волевых игроков, как и сам наставник.