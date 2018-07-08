Виктория Лопырева: «Сборная России родилась на наших глазах»

Вчера, 7 июля, Российская сборная уступила команде Хорватии в серии послематчевых пенальти. Этот проигрыш расстроил многих — болельщики на стадионе на стадионе «Фишт» в Сочи не скрывали своих слез. Однако, по мнению амбассадора ФИФА Виктории Лопыревой , нам есть чему радоваться.

«Сборная России завершила выступление на Чемпионате мира на стадии 1/4 финала. Нам очень важно поблагодарить своих болельщиков за поддержку — без нее достигнуть таких результатов было бы невозможно», — написала Лопырева в своем «Инстаграме». — «Сборная России родилась на наших глазах, это новая история создания российского футбола. Ребята, мы так гордимся вами».

Особое восхищение у Лопыревой вызвала игра Артема Дзюбы, по ее словам: «Ты сделал невозможное возможным». Она поблагодарила команду за игру.

«Ночью по всему Сочи болельщики кричали «Россия, Россия» — значит, мы добились главного! Наши футболисты объединили страну и вернули веру в футбол, а значит, мы победили!„, — цитирует Лопыреву РИА Новости . — 'Хочу отметить, что дружественная атмосфера царила и после завершения матча. Хорваты поддерживали наших болельщиков, уверена, так же было бы и с нашей стороны“.