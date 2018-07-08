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Фан-зона в Ноябрьске: как это было (видео)
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Фан-зона в Ноябрьске: как это было (видео) 

Красный Север 4 часа назад
Фото: Красный Север
Сотни жителей Ноябрьска и гостей города, несмотря на дождь, субботним вечером собрались на стадионе, чтобы поболеть за российскую футбольную сборную в игре с Хорватией. Тревога в глазах то и дело сменялась безудержным ликованием.
— Вот это матч, вот это битва! — сорванным голосом, перекрикивая толпу, восклицает Александр Моисеев. — Радостно видеть, как подросла наша команда.
— Мы с друзьями и семьями приехали из Ханымея, чтобы слиться с болельщиками, объединить энергетику, так сказать, — говорит Наталья. — Что-то невероятное происходит на поле и на этом стадионе. Адреналин зашкаливает. Представляю, как чувствуют себя наши игроки.
Серия пенальти заставляла зрителей замереть в моменты ожидания удара по воротам. Выплеск эмоций после забитых мячей не поддается описанию. Разочарование от проигрыша читалось даже на лицах детей.
— Пусть сегодня нам не хватило капельки удачи, — подбадривает болельщиков Руслан Желкинбаев. — Зато какая интересная игра, какой задел на будущее. Мы гордимся нашими футболистами и их тренером.
Напомним, игра за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу-2018 между сборными России и Хорватии завершилась со счетом 2:2 в дополнительное время. Исход матча решила серия пенальти, с которой успешнее справилась команда Хорватии.
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