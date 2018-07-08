Оливье Жиру: Постараюсь доказать Анри, что он выбрал не тот лагерь

— Азар и Мбаппе — это два гения. Килиан — физически более мощный, он может далеко продвинуться с мячом, он нападающий, тогда как Азар, скорее, полузащитник. У меня с Азаром сложились особенные отношения в «Челси».

Буду рад, если сумею доказать Анри , что он выбрал не тот лагерь. Я бы предпочел, чтобы он был с нами и давал советы, но я не завидую, — заявил Жиру.

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Тьерри Анри ныне входит в тренерский штаб команды Бельгии.

Матч Франция — Бельгия состоится 10 июля в Санкт-Петербурга.