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Оливье Жиру: Постараюсь доказать Анри, что он выбрал не тот лагерь
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Оливье Жиру: Постараюсь доказать Анри, что он выбрал не тот лагерь 

Советский спорт 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
— Азар и Мбаппе — это два гения. Килиан — физически более мощный, он может далеко продвинуться с мячом, он нападающий, тогда как Азар, скорее, полузащитник. У меня с Азаром сложились особенные отношения в «Челси».
Буду рад, если сумею доказать Анри, что он выбрал не тот лагерь. Я бы предпочел, чтобы он был с нами и давал советы, но я не завидую, — заявил Жиру.
Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Тьерри Анри ныне входит в тренерский штаб команды Бельгии.
Матч Франция — Бельгия состоится 10 июля в Санкт-Петербурга.
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