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Иван Ургант — сборной России: Вы очень выросли за эти три недели (фото)
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Иван Ургант — сборной России: Вы очень выросли за эти три недели (фото) 

Советский спорт 4 часа назад
Напомним, что сборная России впервые в истории вышла в ¼ финала чемпионата мира, где проиграла команде Хорватии (2:2, 3:4 пенальти).
«Мы верили. Мы ждали. Мы надеялись. И Вы подарили нам настоящий футбол. И мы счастливы! А Вы очень выросли за эти три недели. И мы будем скучать по Вам. Ведь мы наконец поняли главное — мы очень Вас любим! Спасибо Вам!», — написал Ургант в своем Instagram.
Мы верили. Мы ждали. Мы надеялись. И Вы подарили нам настоящий футбол. И мы счастливы!А Вы очень выросли за эти три недели. И мы будем скучать по Вам. Ведь мы наконец поняли главное — мы очень Вас любим!Спасибо Вам!#сборнаяроссии #УсыНадежды
Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)
8 Июл 2018 в 2:36 PDT  Напомним, ранее Ургант запустил акцию «Усы надежды», в которой попросил поддержать сборную России и её главного тренера Станислава Черчесова, отрастив усы.
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