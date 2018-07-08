Напомним, что сборная России впервые в истории вышла в ¼ финала чемпионата мира, где проиграла команде Хорватии (2:2, 3:4 пенальти).
«Мы верили. Мы ждали. Мы надеялись. И Вы подарили нам настоящий футбол. И мы счастливы! А Вы очень выросли за эти три недели. И мы будем скучать по Вам. Ведь мы наконец поняли главное — мы очень Вас любим! Спасибо Вам!», — написал Ургант в своем Instagram.
Мы верили. Мы ждали. Мы надеялись. И Вы подарили нам настоящий футбол. И мы счастливы!А Вы очень выросли за эти три недели. И мы будем скучать по Вам. Ведь мы наконец поняли главное — мы очень Вас любим!Спасибо Вам!#сборнаяроссии #УсыНадежды
Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)
8 Июл 2018 в 2:36 PDT Напомним, ранее Ургант запустил акцию «Усы надежды», в которой попросил поддержать сборную России и её главного тренера Станислава Черчесова, отрастив усы.