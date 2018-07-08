Иван Ургант — сборной России: Вы очень выросли за эти три недели (фото)

Напомним, что сборная России впервые в истории вышла в ¼ финала чемпионата мира, где проиграла команде Хорватии (2:2, 3:4 пенальти).

«Мы верили. Мы ждали. Мы надеялись. И Вы подарили нам настоящий футбол. И мы счастливы! А Вы очень выросли за эти три недели. И мы будем скучать по Вам. Ведь мы наконец поняли главное — мы очень Вас любим! Спасибо Вам!», — написал Ургант в своем Instagram.

Мы верили. Мы ждали. Мы надеялись. И Вы подарили нам настоящий футбол. И мы счастливы!А Вы очень выросли за эти три недели. И мы будем скучать по Вам. Ведь мы наконец поняли главное — мы очень Вас любим!Спасибо Вам!#сборнаяроссии #УсыНадежды

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)