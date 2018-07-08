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Андрей Крамарич: Матч против России стал еще одной победой нашего характера. У нас стальные нервы
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Андрей Крамарич: Матч против России стал еще одной победой нашего характера. У нас стальные нервы 

Советский спорт 4 часа назад
— Матч против России стал еще одной победой нашего характера. У нас стальные нервы. Мы всем показали свое спокойствие и хладнокровие. Возможно, это был не самый красивый матч, но его будут помнить. Свой гол я посвящаю родным и друзьям. Я запомню его навсегда, ведь мне удалось забить на чемпионате мира.
Перед началом чемпионата мира я говорил, что Англия — один из фаворитов. Это быстрая и молодая команда, нам будет сложно. Игра будет очень интересная, и мы будем до конца биться за выход в финал, — цитирует Крамарича официальный сайт ФИФА.
Напомним, Андрей Крамарич забил мяч в ворота Игоря Акинфеева в первом тайме.
11 июля в Москве сборная Хорватии сыграет с англичанами полуфинальный матч ЧМ-2018.
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