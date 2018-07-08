Андрей Крамарич: Матч против России стал еще одной победой нашего характера. У нас стальные нервы

— Матч против России стал еще одной победой нашего характера. У нас стальные нервы. Мы всем показали свое спокойствие и хладнокровие. Возможно, это был не самый красивый матч, но его будут помнить. Свой гол я посвящаю родным и друзьям. Я запомню его навсегда, ведь мне удалось забить на чемпионате мира.

Перед началом чемпионата мира я говорил, что Англия — один из фаворитов. Это быстрая и молодая команда, нам будет сложно. Игра будет очень интересная, и мы будем до конца биться за выход в финал, — цитирует Крамарича официальный сайт ФИФА.

Напомним, Андрей Крамарич забил мяч в ворота Игоря Акинфеева в первом тайме.

11 июля в Москве сборная Хорватии сыграет с англичанами полуфинальный матч ЧМ-2018.