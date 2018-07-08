«Сан-Франциско Джайнтс» — «Сент-Луис Кардиналз». Прогноз Дмитрия Донского

Комментатор бейсбола, американского футбола, баскетбола на канале Viasat Sport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Дмитрий Донской предложил свою ставку на матч «Сан-Франциско Джайнтс» — «Сент-Луис Кардиналз» регулярного чемпионата MLB. Встреча состоится в воскресенье, 8 июля, в Сан-Франциско на «Эй Ти энд Ти Парк». Соперничать будут питчеры Мэдисон Бумгарнер и Джек Флэарти. Наш эксперт считает, что в предстоящем матче хозяева одержат легкую победу.

Команда «Сан-Франциско Джайнтс» продолжает свою гонку за первым местом на Западе НЛ. Вот только для этого что-то нужно сделать с нападением. Вроде и выздоровел Джонни Куэто, да и молодые питчеры «Джайнтс» подают признаки жизни, но нападение не слишком их поддерживает. Последний матч серии против «Сень-Луис Кардиналз» может в лучшем случае лишь сравнять счет в серии, которую пока «гиганты» проигрывают (1-2).

На горке у «Джайнтс» будет играть Мэдисон Бумгарнер, который не лучшим образом провел встречу против «Колорадо». Впрочем, питчер провел шесть иннингов, пропустив всего лишь четыре хита. Как только начался седьмой, Бумгарнер пропустил три хита и три очка. Все это завершилось победой «Рокиз», и поражением МэдБума, хотя питчер и провел качественный старт. Последние четыре старта у Мэдисона все вполне в порядке с иннингами и пропущенными очками. Всего же Мэдисон будет проводить свой седьмой матч после возвращения из списка травмированных, куда загремел еще в весенних тренировках.

Ради справедливости нужно сказать, что питчер не слишком хорошо выступает против «Сент-Луиса», пропуская 5,10 в последних пяти матчах против этого клуба. Однако, последний матч здесь состоялся в далеком уже 2017 году.

Против «Сан-Франциско» будет играть молодой питчер Джек Флаэрти, который не слишком удачно провел два последних матча, пропустив восемь очков в 10,0 иннингах. 22-го июня Флаэрти отыграл матч против «Брюэрс», в котором сделал 13 страйкаутов, но, как оказалось, это был поворот в худшую сторону. Думаю, что здесь можно ожидать того, что нападение «Джайнтс» вполне способно разнести этого подающего. Что, кстати, оно и сделало в личной встрече в прошлом году.

Таким образом, думаю, что в матче выиграет «Сан-Франциско», причем, нападение должно сыграть лучшим образом, набрав много очков и обеспечив разницу (-1,5) очка.