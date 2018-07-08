«Открытие матчей репетировали 2 дня на жаре»: волонтёр — о работе на ЧМ в Екатеринбурге

После интервью со стюардом, который работал на Центральном стадионе во время чемпионата мира, к нам в редакцию позвонил волонтёр Сергей — он обиделся на слова о том, что на матчах волонтёры никак не помогали болельщикам, и решил рассказать о своей работе.

— Во-первых, стюарды — сторонние люди, просто наёмники, работают за деньги, волонтёры же идут ради участия в данном празднике, помогать людям и знакомиться с новыми людьми, получить благотворительный опыт, так сказать, — заявил Сергей. — Ответ стюарда о том, что волонтёры мешали, меня встревожил и немного разозлил. У нас были конфликты со стюардами как раз таки. У каждого волонтёра есть аккредитация с указанием тех зон, где он может присутствовать. И зачастую стюарды не пускали волонтёров на трибуны, хотя в их паспортах FIFA прописано, что они могут присутствовать на трибунах. Они отвечали, мол, это мне ни о чём не говорит, у меня есть постановление вас не пускать. Тогда приходилось подключать организаторов, чтобы они разрешили конфликт.

— Почему вы решили стать волонтёром?

— Я давно уже тяготею к данному направлению, мне интересно участвовать в подобных мероприятиях. Когда стало известно, что Екатеринбург будет принимать участие в ЧМ, я сразу же для себя решил, что буду участвовать. Мне кажется, что чемпионат мира по размаху можно сравнить с олимпиадой, и я сразу захотел узнать, как это всё организовывается, как проходит.

— Кем вы на самом деле работаете? Как удалось совместить работу и волонтёрство?

— Я работаю в телекоммуникационной компании, мне 32 года. Хотел взять отпуск, но у меня не вышло, поэтому я договорился с организаторами, чтобы смены мне ставили на выходные и праздничные дни. Также я приходил вечером, после работы, помогать ребятам с большим наплывом гостей. Всего у меня было 14 смен, в среднем я работал по 5–6 часов, но в дни матча я мог работать 11 часов. Я работал в билетном центре, помогал иностранцам ориентироваться и давал подробную информацию по билетам.

— Вам не хотелось уйти из-за большой нагрузки?

— Нет, я ходил на работу как на праздник, потому что присутствовать и видеть всё, как это организовывается, бесценный опыт и эмоции.

— Как проходил отбор желающих?

— За два года [до ЧМ-2018] нам надо было подать заявку на сайте, после чего через полгода пришёл ответ на почту, далее надо было ответить на вопросы в анкете, загрузить свою фотографию, после нас приглашали на собеседование. Собеседование проходило довольно легко, нам надо было рассказать, почему мы решили стать волонтёрами, и ответить на пару вопросов. После собеседования нужно было подождать ещё 3–4 месяца, и переходишь на следующий этап. На втором этапе проводилось обучение, на котором волонтёры решали, работать им или нет. После этого, ближе к ЧМ, приглашали на большой и массовой тренинг, где мы делились на группы, выявляли лидерские качества, и круг постепенно сужался. На самом последнем этапе нам уже точно говорили, кто прошёл, а кто не прошёл. Тем, кто прошёл, выдавали аккредитацию и документ о том, какие функции ты будешь выполнять. Насколько мне известно, заявку подало около 10 000 человек, но по прохождению всех этапов осталось около 2 000.

— Какие документы нужно было подавать?

— Паспорт и прививочный сертификат. Так как мы много контактировали с людьми из разных стран, других континентов, в этом плане было строго. Мы ставили прививки от кори, краснухи, малярии и т. д. Также все волонтёры должны были быть застрахованы.

— Какие обязательные критерии были при отборе?

— Во-первых, желание и позитивный настрой, ведь основная задача вообще волонтёра — это создать атмосферу праздника и обеспечить гостеприимный приём, постоянно общаться с людьми разных национальностей.

— Можно ли стать волонтёром, не зная английского языка?

— Да, конечно, можно, я знаю английский язык, но поверхностно.

— Были ли какие-то неприятные и конфликтные ситуации в работе в билетном центре?

— Нет, ничего такого точно не было, единственное, что было, такой неприятный маленький конфликт, это то, что подходили жители города и просили продать им билет, они долго возмущались, почему так много свободных мест на трибунах, но билетов в продаже не было. Ни для кого не секрет, что продажей билетов занимается FIFA, и те места, которые пустовали, были предназначены спонсорам, которые, видимо, не смогли посетить матч.

— Сколько всего длилось обучение и чему вас учили?

— Обучение длилось два дня, за эти два дня нам рассказали историю FIFA, были различные тренинги и задания для того, чтобы распределить нас в группы. Также у нас был доступ к личному кабинету, где у нас находилась вся нужная информация. Например, там был словарь иностранных фраз, которые нужно было выучить, чтобы более или менее общаться с гостями.

— На каких матчах вы были?

— Я был на двух матчах: Франция — Перу и Швеция — Мексика. Самый запоминающийся матч был Франция — Перу, в этот день я работал с 12 до 21. На этом матче я помогал гостям пройти на свою трибуну и ещё участвовал в церемонии открытия. Я выносил трофей, который растягивается на поле, это незабываемые впечатления. Мы репетировали два дня на жаре, поэтому мы были усталыми и измотанными, но это на 100 процентов стоит того.

— Как к вам относились болельщики? Были ли конфликтные ситуации?

— За всё время не было ни одной конфликтной ситуации. Вообще все туристы, которые приезжали к нам с южного континента, были позитивные и зажигательные, несмотря на поражение своих команд, они радовались и отдыхали вместе с нами. Они удивили нас, прежде всего, тем, что после матча подходили к волонтёрам и просили, чтобы волонтёр продал им какую-то свою атрибутику, им почему-то наша форма очень понравилась. Некоторые мексиканцы обменивались с волонтёрами футболками и оставляли шляпы. Перуанцы меняли свои флаги на русские.

После того как болельщики уехали, в городе тишина, и очень хочется вернуться обратно, перемотать всё на несколько дней назад и снова побывать на этих сменах. Сожалею, что это всё закончилось, хотелось бы ещё.

Всего в Екатеринбурге прошло четыре матча группового этапа чемпионата мира. Город просто расцветал во время нашествия болельщиков из разных стран. Посмотрите эти яркие фоторепортажи с карнавала перуанцев, шествия мексиканцев, шоу японцев и сенегальцев.