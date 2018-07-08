После просмотра футбола в фан-зоне, кировчане мусором выложили слово «спасибо»

Видимо, таким способом кировские болельщики поблагодарили за организацию фан-зоны, сообщает newsler.ru.

Напомним, после того, как Россия обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал, власти Кирова приняли решение об организации в Кирове фан-зоны.

На Театральной площади установили экран и смонтировали звуковое оборудование. Вчера, 7 июля, на «театралке» собралось несколько сотен кировчан, чтобы поболеть за российскую сборную в матче с хорватами.

После просмотра матча на месте пребывания кировских болельщиков остался мусор. Кто-то, видимо, решил хоть как-то навести порядок после себя: болельщики выложили из мусора слово «спасибо».

Правда, не известно, кого они благодарили: кировскую администрацию за создание фан-зоны или российских футболистов за игру.

Фото — newsler.ru