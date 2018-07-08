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От «Мама, я поел» до почитания Месси как Бога: 10 лучших плакатов-посланий с Чемпионата мира в России
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От «Мама, я поел» до почитания Месси как Бога: 10 лучших плакатов-посланий с Чемпионата мира в России 

Bigpicture.ru 3 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Чемпионат мира в России в самом разгаре, и футбольные болельщики самовыражаются как могут. БигПикча выбрала для вас десятку лучших фанатских плакатов с ЧМ-2018. Забавные, печальные, вдохновляющие и самоироничный: за некоторыми из них стоит целая история.
Вратарь сборной Бельгии выполнил просьбу болельщика, написанную на плакате. Симон Миньоле разыскал фаната из Кыргызстана, который просил его футболку на матче ЧМ-2018 Бельгия — Япония, и торжественно вручил ему ее.
Джонатан Куббен Киньонез из Мексики позирует с табличкой «Мама, я в порядке» во всех уголках мира. Сейчас этот мамин симпатяга, которому мы посвятили целый выпуск, находится в России.
А вот продолжатели славного дела мексиканца: плакат для русской мамы на матче сборной России с Уругваем.
Шикарный плакат бельгийских болельщиков на матче их команды с Бразилией.
Футбол футболом, а про котиков забывать нельзя. «Джон, покорми кота. Буду дома через две недели. Люблю тебя».
Фанаты сборной Аргентины нарисовали Лионеля Месси в образе Бога.
Самоирония — не каждому дана… «2 немецких идиота, которые думали что смогут посмотреть сегодня на чемпионов мира» — так отметили себя болельщики Германии в Санкт-Петербурге перед матчем Швеция — Швейцария, после того как их команда уже уехала домой.
«Суарес? Кавани? У нас есть Дзюба». Плакат на матче России и Уругвая.
Почти как передача «Занимательные флаги с доктором Шелдоном Купером».
Фанатка приехала в Россию, чтобы лично выразить свою любовь к национальному русскому напитку.
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