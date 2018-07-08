Отличная работа, Россия. Отличный чемпионат и отличная игра сборной!

Voltaire21

Хотя Хорватия играла лучше на протяжении большей части матча, они не показались мне особенно грозными. Модрич — несомненно, выдающийся игрок у хорватов. На самом деле Россия всегда казалась мне более опасной в их редкие моменты атак.

Makeithard

Очевидно, русские проделали впечатляющую работу в смысле организации и так далее. Кроме того, мне до сих пор не попалось никакой информации о хулиганах — жирный плюс. Желаю удачи тем четырем командам, которые еще остались, и желаю победы лучшим из них.

Heisham

Отличная работа, Хорватия! И отличная работа, Россия! Вы играли за свой народ, и сделали ему удивительный подарок.

excellent_horse

Россия стойко боролась. До чемпионата я мог сказать много нехороших слов о российской сборной и об этой стране, которые теперь я предпочел бы забрать назад. Они не стали бы чемпионами мира, но они могут гордиться тем, что они совершили, а болельщики и люди в России в целом во всех смыслах проявили себя замечательно.

Knielang

Теперь это все превратилось в чемпионат Евросоюза , проходящий в России — неплохо. Что дальше? Музыкальный конкурс «Евровидение» будет проводиться в Саудовской Аравии?

Ginen

России ничего стыдиться. Они показали отличную игру в матче против Хорватии, они играли с душой, и им удалось забить несколько из самых зрелищных голов на чемпионате.

Dundevan

По крайней мере, им удалось вернуть свое достоинство, и, возможно, это вдохновит следующее поколение. И, как сказал один великий философ — я забыл его имя — «это забавная старая игра, преподобный».

GeoffHa

После скучного дня это был захватывающий матч. Упорство России потрясло меня. Хорваты продолжают играть не слишком зажигательно, но они лучше подготовлены для матча с Англией.

Higlander

Мои поздравления российской сборной, они действительно вложили в этот матч всю душу, и гол, забитый после 2-1, стал демонстрацией их характера. Возможно, Хорватия — это команда более высокого класса, но матч оказался сбалансированным и очень интересным. Также поздравляю Россию с отлично проделанной работой по организации Чемпионата мира по футболу. Те английские болельщики, которые не поехали туда из-за глупой пропаганды, — возможно, вы упустили свой шанс посмотреть вживую великолепный чемпионат и первый полуфинал за последние 28 лет, просто потому что вы испугались российских болельщиков.

Martyn Richard Jones

Очень достойный матч. Мне жаль, что Россия вылетела. Но я счастлив, что Модрич и его команда прошли дальше. Мо-моему, это очень приличный Чемпионат мира по футболу, и Россия проделала замечательную работу — на поле и за его пределами. Благодарю россиян за то, что они оказались такими замечательными хозяевами!

Paul Pastout

Россия играла очень сильно — одна из самых сильных сборных на чемпионате. Мои поздравления! А Англии повезло — теперь они не рискуют оказаться подвергнутыми каким-то другим удивительным и одурманивающим побочным эффектам «Новичка».

eastofthewall ответил Paul Pastout

Неужели кто-то еще считает, что Путин саботирует свой собственный чемпионат, отравив еще двоих британцев в Англии? Идиоты!

Clayton Jones

Отличная работа, Россия. Отличный чемпионат и отличная игра сборной!

bean55 ответил Clayton Jones

Печально, что они вылетели. Они действительно играли от души, а страна в целом организовала великолепный чемпионат.

Softpedia1 ответил Clayton Jones

Надеюсь, англичане перестанут ненавидеть восточноевропейские страны.

SaturatedFats

Я получил настоящее удовольствие. Игру хорватов приятно смотреть: все игроки сохраняют спокойствие и отлично владеют мячом, поэтому я рад, что они прошли дальше. Но сборная России выложилась на все 100% и показала хорошую игру. Эмоции болельщиков были физически ощутимы. Мне также очень нравилось, когда показывали трибуны болельщиков — там были совершенно фантастические болельщицы от обеих стран. Я отлично провел субботний вечер.

bobbymoore321

Еще один увлекательный матч этого фантастического чемпионата. Не особенно талантливый, но до странного захватывающий — я как будто посмотрел бой двух тяжеловесов. Россию стоит поздравить с тем, что она так близко подобралась к полуфиналу, особенно в свете полного отсутствия каких-либо ожиданий относительно них в некоторых кругах. Они играли страстно и умело. Их болельщики были очень приятными, а страна в целом оказалась на высоте и провела великолепный чемпионат.

Bazza12

Слава богу, Россия вылетела — все эти шутки про «Новичка» уже действовали мне на нервы.

TechnicalEphemera

Не повезло, Россия, твоя сборная играла блестяще.

Sejong

Россия и Путин снова сделали футбол великим.

thinkandleap1234

Это был еще один фантастический матч на чемпионате. Российская сборная оказалась упорной и конкурентоспособной, и, несмотря на их ограничения, на чемпионате они играли с душой и мрачной решимостью. Сборная России и ее удивительные болельщики проделали отличную работу. Я понимаю, что спорт и политика тесно соприкасаются, поэтому я немного разочарован, что нас лишили возможности посмотреть полуфинальный матч России и Англии — это стало бы настоящим кошмаром для истеблишмента Соединенного Королевства в смысле дипломатии и протокола, и мы вполне можем догадаться, как российский истеблишмент разыграл бы эту карту.

cubit271

Чемпионат просто потрясающий! Этот матч оказался не слишком выдающимся, но чрезвычайно драматичным. Здорово видеть, как такой хороший игрок, как Модрич, получает международное признание. Кроме того, Россия замечательно провела этот чемпионат. У них нет великолепных игроков, но они показали, чего можно достичь, если играть слаженно и на пределе своих сил.

IzquierdaUtd

От англичанина: Россия, мне бы хотелось, чтобы победила ты. Фантастический чемпионат. Великолепная атмосфера. Хотя любой болельщик всегда будет поддерживать свою сборную искренне и с уважением, в полуфинале должны были оказаться Англия и Россия.

Bubble_And_Squeak

Население России — 143 миллиона человек. Население Хорватии — 4 миллиона человек.

gar torrr ответил Bubble_And_Squeak

По вашей логике во всех крупных чемпионатах должен побеждать Китай.

Bilge ответил Bubble_And_Squeak

Население США — 325 миллионов… Не прошли отбор. Население Китая — 1,4 миллиарда… Не прошли отбор. Объясните вашу логику.

olafTheAwesome ответил Bilge

По его логике, русские — это народ, пьющий водку, не умеющий играть в футбол и говорящий на иностранной языке. Верно?