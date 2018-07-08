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ФИФА изучает ситуацию, связанную со скандированиями хорвата Виды после игры с россиянами
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ФИФА изучает ситуацию, связанную со скандированиями хорвата Виды после игры с россиянами 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация футбола (ФИФА) находится в процессе изучения ситуации, связанной с поведением защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и тренера команды Огнена Вукоевича после матча 1/4 финала чемпионата мира против команды России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
Ранее на видео, опубликованном в YouTube, Вида в раздевалке кричит «Слава Украине», а Вукоевич сказал, что посвящает Украине победу хорватов в матче со сборной России. Вукоевич выступал за киевское «Динамо» в 2008-2015 годах, а Вида за тот же клуб — в 2013-2018 годах.
"ФИФА находится в процессе обработки отчетов с этого матча, в том числе и потенциальных доказательств в отношении этого вопроса. Поскольку пока мы не оценили всю доступную информацию, комментировать по этой ситуации не можем", — говорится в сообщении.
Сборная Хорватии со счетом 4:3 в серии пенальти обыграла россиян, основное время завершилось со счетом 1:1, дополнительное — 2:2.
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