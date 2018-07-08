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Паулино Гранеро покидает сборную России и ЦСКА
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Паулино Гранеро покидает сборную России и ЦСКА 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Тренер по физподготовке сборной России Паулино Гранеро после вылета национальной команды с чемпионата мира сказал, что доволен тем, какой вклад внес в ее результат. Специалист также сообщил, что прекращает сотрудничество с ЦСКА.
Накануне, 7 июля, сборная России в 1/4 финала ЧМ-2018 уступила Хорватии (2:2, 3:4 — по пенальти).
— Я горжусь моей командой, своей работой и тем, что проделали мои игроки, — цитирует cope.es Гранеро. — Я ухожу с чувством удовлетворения от проделанной работы. Было мечтой добраться туда, куда мы смогли пройти.
После 8 восхитительных лет в ЦСКА пришло время найти что-то новое. Спасибо СМИ за то, как они вели себя со мной.
Россия — Хорватия
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