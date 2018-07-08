Паулино Гранеро покидает сборную России и ЦСКА

Тренер по физподготовке сборной России Паулино Гранеро после вылета национальной команды с чемпионата мира сказал, что доволен тем, какой вклад внес в ее результат. Специалист также сообщил, что прекращает сотрудничество с ЦСКА.

Накануне, 7 июля, сборная России в 1/4 финала ЧМ-2018 уступила Хорватии (2:2, 3:4 — по пенальти).

— Я горжусь моей командой, своей работой и тем, что проделали мои игроки, — цитирует cope.es Гранеро. — Я ухожу с чувством удовлетворения от проделанной работы. Было мечтой добраться туда, куда мы смогли пройти.

После 8 восхитительных лет в ЦСКА пришло время найти что-то новое. Спасибо СМИ за то, как они вели себя со мной.

Россия — Хорватия

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире — здесь //

Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 — здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф — здесь, календарь матчей и расписание по городам — здесь