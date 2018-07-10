Что на самом деле хотел сказать Вида? В сеть попало новое видео с хорватским футболистом

Мини-скандал вокруг игрока сборной Хорватии, восхвалявшего Украину, набирает обороты. В сети появилось новое видео, где Домагой Вида выкрикивает «слава Украине», а также «Белград, гори!». Потом он начинает петь.

Кто выложил видео, неизвестно. Не ясно, когда была сделана запись. Возможно, это был просто личный звонок по видеосвязи.

На 30-секундном видео Домагой Вида увлеченно говорит на камеру, прихлебывая пиво. Где находится хорватский футболист, не понятно, однако на нем форма, пошитая для хорватов под чемпионат мира. Судя по настроению, это может быть как раз празднование победы в четвертьфинале.

На записи можно четко различить две фразы: «Слава Украине!» и «Белград, гори!» Что касается первой реплики, ранее Вида уже получил предупреждение от FIFA за аналогичное высказывание на другом видео, в котором он посвятил Украине свою победу над российской сборной. Ранее Вида играл за киевское «Динамо» и в итоге извинился за «политическое фо па». Вторая фраза может быть интерпретирована как призыв сжечь столицу Сербии: сербы и хорваты находились на разных сторонах конфликта во время войны за независимость Хорватии. Однако, если верить переводу слов Виды, опубликованному «Советским спортом», ни о какой межнациональной розни речь не идет. Портал ссылается на собеседницу из Белграда, которая перевела запись так: «Он говорит с кем-то по Viber, видимо. Говорит буквально следующее: „Давай, кафана (сербский ресторан), я плачу́, когда приеду! Слава Украине! Всем привет, „Белград“, гори!“ Потом они поют сербскую песню, посвященную кафане, а потом он говорит: „Йован, брат, поцелуй всех!“ Судя по всему, речь идет о видеозвонке некому Йовану в киевском ресторане, который называется „Белград“ — такое место действительно есть в украинской столице, а слово „гори“ лучше было бы перевести как „зажгите там“. Более того, по данным „Советского спорта“, на записи Вида говорит как раз на сербском языке, а владельц ресторана, где часто бывает футболист, — серб Горан Гавранчич

президентского Совета по правам человека Николай Сванидзе: После предупреждения FIFA по поводу фразы Домагоя Виды с заявлением выступила Федерация футбола Украины. По ее мнению лозунг „Слава Украине“ не имеет негативного подтекста. В качестве примера украинская футбольная федерация приводит кричалки „Слава Хорватии“ или „Слава Франции“. В России публикация первого видео Виды вызвала резкую реакцию: упоминалось, что фраза „Слава Украине“ происходит от лозунгов украинских националистов первой половины прошлого века. С другой стороны, почти любой лозунг когда-то кем-то использовался в негативном контексте. На самом деле, это обычная история про политизацию спорта, комментирует историк, член Общественной палаты России

Николай Сванидзе тележурналист, историк „Тут дело не в том, кто когда использовал какой лозунг, все слова так или иначе кто-то как-то использовал. „Слава России“ — это звучит абсолютно безупречно, в то же время там известно, что русские фашисты „зиговали“ и говорили „слава России“. Ну и что, теперь не говорить „слава России“? Дело не в этом, все слова, в том числе самые хорошие, можно использовать в негативном, шовинистическом, каком угодно контексте. От этого сами слова хуже не становятся. Проблема в другом, в данном случае что касается этой „славы Украине“ в устах хорватских футболистов, тут ни при чем история, просто это явно имело политический смысл, который на спортивных международных соревнованиях должен быть исключен. Я бы по этому поводу не устраивал истерики. Это их личная позиция, они играли, кто-то из них и играет на Украине в киевском „Динамо“, поэтому страшного ничего нет, просто политику любую нужно как в Древней Греции на время Олимпийских Игр из спорта исключать“.

В дополнение к замечанию в адрес Домагоя Виды дисциплинарный комитет FIFA вынес предупреждение за неспортивное поведение помощнику тренера сборной Хорватии Огнену Вукоевичу и оштрафовал его на 15 тысяч долларов. Хорватский футбольный союз сообщил, что Вукоевич исключен из футбольной делегации Хорватии.