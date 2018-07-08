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FIFA может дисквалифицировать хорватского футболиста за выкрикивание политического лозунга
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FIFA может дисквалифицировать хорватского футболиста за выкрикивание политического лозунга 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Хорватского футболиста могут дисквалифицировать за выкрик «Слава Украине!» FIFA приступила к изучению видеоролика с участием Домагоя Виды, сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва».
Как пишет «Советский спорт», Международная федерация футбола может вынести наказание в соответствии с дисциплинарным кодексом, который предусматривает денежный штраф и дисквалификацию игрока на два матча.
В интернете появилась видеозапись, на которой Вида после победы над сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018 выкрикивает лозунг «Слава Украине!» При этом находившийся рядом бывший игрок сборной Огнен Вукоевич подчеркнул: «Это победа за „Динамо“ и за Украину».
После публикации Домагой Вида сказал, что в его словах не было политики, речь идет о шутке. «Я люблю русских, люблю украинцев», — заверил защитник сборной Хорватии.
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