FIFA может дисквалифицировать хорватского футболиста за выкрикивание политического лозунга

Хорватского футболиста могут дисквалифицировать за выкрик «Слава Украине!» FIFA приступила к изучению видеоролика с участием Домагоя Виды, сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва»

Как пишет «Советский спорт», Международная федерация футбола может вынести наказание в соответствии с дисциплинарным кодексом, который предусматривает денежный штраф и дисквалификацию игрока на два матча.

В интернете появилась видеозапись, на которой Вида после победы над сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018 выкрикивает лозунг «Слава Украине!» При этом находившийся рядом бывший игрок сборной Огнен Вукоевич подчеркнул: «Это победа за „Динамо“ и за Украину».

После публикации Домагой Вида сказал, что в его словах не было политики, речь идет о шутке. «Я люблю русских, люблю украинцев», — заверил защитник сборной Хорватии.