Черышев может сменить Писарева в ФК «Нижний Новгород»

Футбольный тренер, отец игрока сборной России Дмитрий Черышев может сменить Николая Писарева на посту главного тренера Футбольного клуба «Нижний Новгород». Об этом сообщает Матч ТВ со ссылкой на свои источники.

Отметим, что в настоящее время ФК «Нижний Новгород» находится на учебно-тренировочном сборе в Минске.

Как ранее заявлял Дмитрий Черышев, условиями попадания «Олимпийца» (в настоящее время клуб носит название «Нижний Новгород») в премьер-лигу являются «финансовая стабильность, соответствующий состав с парой сильных местных игроков, ветеранов в тренерском штабе и иностранцев, гармонично дополняющих коллектив».