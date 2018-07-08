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Черышев может сменить Писарева в ФК «Нижний Новгород»
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Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

Черышев может сменить Писарева в ФК «Нижний Новгород» 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Футбольный тренер, отец игрока сборной России Дмитрий Черышев может сменить Николая Писарева на посту главного тренера Футбольного клуба «Нижний Новгород». Об этом сообщает Матч ТВ со ссылкой на свои источники.
Отметим, что в настоящее время ФК «Нижний Новгород» находится на учебно-тренировочном сборе в Минске.
Как ранее заявлял Дмитрий Черышев, условиями попадания «Олимпийца» (в настоящее время клуб носит название «Нижний Новгород») в премьер-лигу являются «финансовая стабильность, соответствующий состав с парой сильных местных игроков, ветеранов в тренерском штабе и иностранцев, гармонично дополняющих коллектив».
Напомним, Дмитрий и Денис Черышевы являются послами Нижнего Новгорода на ЧМ-2018.
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Матч между Россией и Испанией не завершился в основное время Никитин поздравил Черышева с голом в четвертьфинале ЧМ-2018 Сборная Франции сыграет в четвертьфинале ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
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