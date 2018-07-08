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​Билялетдинов: «Нельзя исключать возвращение в сборную Самедова»
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​Билялетдинов: «Нельзя исключать возвращение в сборную Самедова» 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов отметил, что полузащитник Александр Самедов ещё может вернуться в национальную команду.
"Мы видим, что бывают возвращения. Нельзя исключать такой вариант, что Самедов еще вернется в сборную. Когда эмоции после турнира улягутся, думаю, он еще подумает", — считает Билялетдинов.
После матча о завершении карьеры объявил и 38-летний защитник Сергей Игнашевич, выступавший за ЦСКА. Однако Сергей завершает как международную, так и клубную карьеру.
"Все видели, что даже в своем возрасте Игнашевич был лучшим защитником сборной России на чемпионате", — продолжил Билялетдинов. «Учитывая его опыт и игру, команда многое потеряет, хорошо, что он в последний момент оказался в команде. Это было большое подспорье для Ильи Кутепова (второй основной центральный защитник сборной России на турнире — прим. ТАСС), думаю, что он добавил достаточно молодому игроку уверенности, у него есть чему поучиться. Если Сергей принял такое решение, значит чувствует, что не стоит продолжать».
В субботу сборная России в четвертьфинале чемпионата мира в серии пенальти уступила команде Хорватии. Основное время закончилось со счетом 1:1, а дополнительное — 2:2. По окончании матча 33-летний Самедов объявил о завершении карьеры в сборной России.
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