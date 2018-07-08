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Отец Езила: «На месте сына завершил бы карьеру в сборной Германии»
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Отец Езила: «На месте сына завершил бы карьеру в сборной Германии» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Отец полузащитника сборной Германии Месута Езила Мустафа Езил считает, что его сыну стоит завершить международную карьеру. Немецкая команда на чемпионате мира-2018 не смогла выйти из группы — после этого некоторые болельщики и ряд изданий назвал Езила главным виновником такого результата.
— На месте Месута я бы сказал: «С меня хватит», — цитирует Bild Езила-старшего. — Он подавлен, огорчен и оскорблен. Да, именно оскорблен. Его же болельщики освистывали его во время товарищеского матча с Австрией перед чемпионатом мира, и он не может понять, почему.
Так всегда: когда выигрываем, все вместе, а если проигрываем, то из-за Месута. Его все время освистывают, делают крайним. Я понимаю, почему он оскорблен.
Сын долгие годы был примером для подражания. Сложившаяся ситуация абсурдна — он любит Германию и доказывал, что верен своей стране.
Езил выступает за сборную Германии с 2009 года. За это время 29-летний хавбек провел в составе национальной команды 90 матчей, забив 23 мяча.
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