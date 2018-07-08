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Олег Романцев: Позвоню Станиславу Черсесову, успокою его — ему нужно дальше работать со сборной России
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Олег Романцев: Позвоню Станиславу Черсесову, успокою его — ему нужно дальше работать со сборной России 

Российский стадион 3 часа назад
Фото: Российский стадион
Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского "Спартака" Олег Романцев заявил, что нынешний наставник Станислав Черчесов должен продолжить работу с национальной командой.
— Я, кстати, позвоню ему, успокою его. Почему нет, конечно, ему нужно дальше работать, — сказал Романцев.
Также специалист отметил, что выступление национальной сборной на ЧМ-2018 может стимулировать к поиску новых доморощенных футболистов.
— Ребята подняли наш футбол, они молодцы. Теперь наверняка будут обращать внимание не на легионеров, а на наших футболистов. У нас есть и Яшины, Стрельцовы, Воронины, их просто надо искать и доводить до нужной кондиции. Нужно обратить внимание на наших российских футболистов. У нас самая талантливая страна. Я не против легионеров, но нам не нужны такие, которые сидят в запасе.
Сборная России дошла до четвертьфинальной стадии домашнего ЧМ, где в серии пенальти уступила Хорватии (2:2, 4:3 по пенальти).
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