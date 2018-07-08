Олег Романцев: Позвоню Станиславу Черсесову, успокою его — ему нужно дальше работать со сборной России

— Я, кстати, позвоню ему, успокою его. Почему нет, конечно, ему нужно дальше работать, — сказал Романцев.

Также специалист отметил, что выступление национальной сборной на ЧМ-2018 может стимулировать к поиску новых доморощенных футболистов.

— Ребята подняли наш футбол, они молодцы. Теперь наверняка будут обращать внимание не на легионеров, а на наших футболистов. У нас есть и Яшины, Стрельцовы, Воронины, их просто надо искать и доводить до нужной кондиции. Нужно обратить внимание на наших российских футболистов. У нас самая талантливая страна. Я не против легионеров, но нам не нужны такие, которые сидят в запасе.

Сборная России дошла до четвертьфинальной стадии домашнего ЧМ, где в серии пенальти уступила Хорватии (2:2, 4:3 по пенальти).