Хорватского футболиста могут дисквалифицировать за лозунг «Слава Украине»

Международная федерация футбола (ФИФА) изучает высказывания защитника сборной Хорватии Домагоя Виду и тренера Огнена Вукоевича после матча с россиянами, в соответствии с правилами, их могут дисквалифицировать за лозунг «Слава Украине».

«ФИФА обрабатывает различные отчеты по матчу, в том числе потенциальные доказательства по данному вопросу», — приводит RT заявление ФИФА.

В ФИФА заявили, что вердикт вынесут только после сбора всех материалов по теме. При этом по дисциплинарному кодексу ФИФА Вида и Вукоевич могут быть дисквалифицированы на два матча и оштрафованы.

Напомним, в субботу вечером российская команда уступила хорватам в матче четвертьфинала мирового первенства по футболу, проиграв в серии пенальти.

После матча Вида и Вукоевич, которые долгое время вместе играли за киевское «Динамо», опубликовали видеозапись, на которой они кричат «Слава Украине!». Однако позже защитник хорватской сборной заявил, что это была шутка, и русских он тоже любит.