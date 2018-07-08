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В Оренбурге в восьмой раз состоялся фестиваль Танабата
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В Оренбурге в восьмой раз состоялся фестиваль Танабата 

АиФ-Оренбург 3 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
7 июля в Зауральной роще прошел восьмой ежегодный японский фестиваль Танабата, который собрал несколько сотен любителей аниме и культуры Японии.
Оренбуржцы в этот день играли в традиционные японские игры, выясняли, кто лучше поет в караоке, соревновались в танцевальном баттле, принимали участие в необычных эстафетах. Многие участники праздника уже не первый год одеваются на фестиваль в стиле своих любимых вымышленных персонажей.
«Танабата— невероятное событие. Праздник дарит много положительных эмоций. Люди здесь очень приветливые и добрые. Любой готов обнять тебя, сказать пару теплых слов, которые греют твое сердце. А какие интересные и забавные конкурсы там проводили! Я участвовала в бое подушками. Мы с моей подругой дошли до 3 раунда и не смогли победить огромного Пикачу. Но это проигрыш ни капли нас не расстроил. Мы веселились и улыбались от души», — рассказала участница фестиваля Ирина Горшенина.
Впервые на фестивале был показан мастер-класс по японскому фехтованию Кендо.
Справка
Танабата, или фестиваль звезд — один из пяти основных праздников, которые отмечают в Японии. В самой популярной легенде происхождения праздника, рассказывается о любви девушки Орихиме (яп. «ткачиха») и юноши Хикобоси (яп. «волопас»), отец принцессы разлучил влюбленных и разрешил им видеться раз в году — 7 июля.
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