Член исполкома РФС предложил продлить контракт с Черчесовым на два года

«Я не думаю, что матч с хорватами — это проигрыш. Для нашей национальной сборной и для многомиллионной армии болельщиков — это настоящая победа. Мы видели на поле настоящую команду. Команда, которая играет в футбол, которая борется за каждый клочок футбольного газона и бежит отыгрываться после забитого мяча. А ведь мы помним, сколько было критики в адрес футболистов и тренера накануне чемпионата.

По мнению депутата, сборная России остановилась в одной десятой шага от полуфинала. Этот результат можно считать «настоящим подвигом, и критики должны замолчать и прекратить что-либо говорить в адрес тренера и игроков».

«Я считаю, что Станислав Саламович выполнил на миллион процентов все поставленные перед ним задачи. За последние десять лет это было лучшее, что есть в нашей сборной. И это удалось сделать тренеру Черчесову . Зачем менять то, что приносит удовольствие и пользу? Черчесова нужно оставить, по крайней мере, на ближайшие два года, на время отборочного цикла чемпионата Европы».

Игорь Лебедев добавил, что окончательное решение по поводу продления контракта с тренером будет принимать исполком РФС на специальном заседании.

Станислав Черчесов возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством российские футболисты дошли до четвертьфинала чемпионата мира, где проиграли хорватам в серии пенальти. Договор с 54-летним специалистом рассчитан до августа.