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ФИФА изучает видео, где хорватский футболист кричит «Слава Украине»
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ФИФА изучает видео, где хорватский футболист кричит «Слава Украине» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Международная федерация футбола (ФИФА) изучает ситуацию, которая произошла после четвертьфинального матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии. Защитник хорватов Домагой Вида, празднуя победу, записал видео, где в раздевалке кричит фразу «Слава Украине».
"ФИФА находится в процессе обработки отчетов с этого матча, в том числе и потенциальных доказательств в отношении этого вопроса, — говорится в заявлении ФИФА, которое цитирует ТАСС. — Поскольку пока мы не оценили всю доступную информацию, комментировать по этой ситуации не можем".
Отметим, что в данной ситуации отличился еще и тренер сборной Хорватии Огнен Вукоевич, который заявил, что посвящает Украине победу хорватов в матче со сборной России. Вукоевич выступал за киевское «Динамо» в 2008-2015 годах, а Вида за тот же клуб — в 2013-2018 годах.
Позже Вида объяснил свой поступок и сказал, что в этом не было политического подтекста. «Не было ничего такого. В футболе нет политики. Это шутка для моих друзей из киевского „Динамо“, — заявил Вида, которого цитирует „Спорт-экспресс“. — Я люблю русских, люблю украинцев. Мой друг Огнен Вукоевич играл, а теперь работает в киевском „Динамо“.
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