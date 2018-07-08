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​Содержание «Самара Арены» будет обходиться в 500 миллионов рублей ежегодно
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​Содержание «Самара Арены» будет обходиться в 500 миллионов рублей ежегодно 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Ежегодная сумма, которая будет выделяться на содержание стадиона «Самара Арена», составит около 500 миллионов рублей.
"Мы считаем, что содержание будет стоить около полумиллиарда рублей, — заявил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов. «Конечно, нужно думать, чтобы арена работала, ведь 18-20 матчей „Крыльев Советов“ в год недостаточно, руководство это понимает и готовит решения. Чтобы проводить концерты, надо беречь поле, значит нужно покрытие, причем качественное, чтобы поле уцелело. К нему должны быть требования соответствующие, это удовольствие недешевое, но это надо делать».
"Вопрос, когда окупится стадион, сложный, мы ставим задачи окупаемости содержания на сегодняшний день", — продолжил он. «В течение нескольких лет федеральный бюджет будет оказывать поддержку в виде субсидии, пока это не решено, но мы предполагаем, что это будет так. Мы параллельно с этим будем насыщать стадион и территорию вокруг, временные сооружения, которые сейчас есть вокруг стадиона, мы тоже планируем чем-то загрузить. Мы думаем, как зарабатывать деньги и как компенсировать затраты на содержание, для этого изучаем опыт „Казань Арены“ и иностранных стадионов, смотрим, как у них устроено».
"Самара Арена" была открыта в апреле текущего года, на ней прошло шесть матчей чемпионата мира по футболу. На стадионе домашние матчи чемпионата России будет проводить местная команда «Крылья Советов».
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