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​Билялетдинов: «Черчесов заслужил новый контракт»
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​Билялетдинов: «Черчесов заслужил новый контракт» 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов отметил, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов должен продолжить работу.
"Уже по ходу турнира хотелось бы большего, аппетит приходит во время еды. Мы получили те эмоции, которые хотели, но пенальти есть пенальти, матч с хорватами показал, что сборная России могла пройти дальше. Черчесов выполнил свою задачу, но максимума не достиг — во всех планах он заслужил новый контракт", — отметил Динияр.
Черчесов возглавляет сборную России с лета 2016 года. Под его руководством России удалось дойти до четвертьфинала мирового первенства. Контракт тренера с РФС истекает 31 июля.
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