​Билялетдинов: «Черчесов заслужил новый контракт»

"Уже по ходу турнира хотелось бы большего, аппетит приходит во время еды. Мы получили те эмоции, которые хотели, но пенальти есть пенальти, матч с хорватами показал, что сборная России могла пройти дальше. Черчесов выполнил свою задачу, но максимума не достиг — во всех планах он заслужил новый контракт", — отметил Динияр.