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Эксперт: Черчесов должен принять взвешенное решение о продолжении работы в сборной
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Эксперт: Черчесов должен принять взвешенное решение о продолжении работы в сборной 

ТАСС 1 час назад
Фото: Советский спорт
ТАСС, 10 июля. Станислав Черчесов должен принять взвешенное решение о продолжении работы в качестве главного тренера сборной России по футболу. Такое мнение высказал бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов, слова которого приводит "Газета.Ru".
"Здесь важно, чтобы Черчесов принял взвешенное решение о продолжении своей работы в сборной. С ним футболисты играли с душой, в искренний футбол, выдали все, что могли. Это уже достижение. Мастерство только так и повышается, на этом можно двигаться дальше", — отметил Билялетдинов.
Он сравнил нынешнюю сборную России с командой Гуса Хиддинка, которая вышла в полуфинал чемпионата Европы в 2008 году. «Я считаю, что полуфинал чемпионата Европы по накалу эмоций равнозначен четвертьфиналу чемпионата мира. Потом все потихоньку скатилось: травмы, отсутствие результата», — сказал Билялетдинов.
"Технически и тактически сборная России выдает такое только раз в десять лет, хотелось бы видеть ее такой чаще", — добавил Билялетдинов.
Сборная России по футболу дошла до стадии 1/4 финала, где уступила хорватам в серии послематчевых пенальти 3:4 (в основное и дополнительное время — 2:2). Выход в четвертьфинал чемпионата мира является лучшим результатом национальной команды в новейшей истории. Финальный матч первенства пройдет на московском стадионе «Лужники» 15 июля в 18:00.
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