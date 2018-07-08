Aqua Minerale Active снова станет официальным партнёром крупнейших беговых марафонов

В состав воды Aqua Minerale Active входит калий, магний и витамины группы B, которые помогают бегунам восстанавливать водно-солевой баланс. В поддержку новой рекламной кампании бренд выпустил видео, рассказывающее о необходимости восстановления запасов микроэлементов, которые теряются во время физической активности. В этом году Aqua Minerale Active поддерживает такие старты, как марафон «Белые ночи» (22 июля, Санкт-Петербург), «Ночной забег» (28 июля, Москва), полумарафон «Северная столица» (5 августа, Санкт-Петербург), марафон «Европа-Азия» (5 августа, Екатеринбург), полумарафон «Лужники» (26 августа, Москва) и Московский марафон (23 сентября, Москва). Статьи по теме Бренд Aqua Minerale создал функциональный плей-лист для бега Фредди Меркьюри и вальс Штрауса: что слушают бегуны во время забегов До, после или во время тренировки: когда лучше пить воду Открылась регистрация на Московский марафон — 2018

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