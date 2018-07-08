Ещё
Aqua Minerale Active снова станет официальным партнёром крупнейших беговых марафонов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Aqua Minerale Active снова станет официальным партнёром крупнейших беговых марафонов 

The Challenger 3 часа назад
Фото: The Challenger
В состав воды Aqua Minerale Active входит калий, магний и витамины группы B, которые помогают бегунам восстанавливать водно-солевой баланс. В поддержку новой рекламной кампании бренд выпустил видео, рассказывающее о необходимости восстановления запасов микроэлементов, которые теряются во время физической активности. В этом году Aqua Minerale Active поддерживает такие старты, как марафон «Белые ночи» (22 июля, Санкт-Петербург), «Ночной забег» (28 июля, Москва), полумарафон «Северная столица» (5 августа, Санкт-Петербург), марафон «Европа-Азия» (5 августа, Екатеринбург), полумарафон «Лужники» (26 августа, Москва) и Московский марафон (23 сентября, Москва). Статьи по теме Бренд Aqua Minerale создал функциональный плей-лист для бега Фредди Меркьюри и вальс Штрауса: что слушают бегуны во время забегов До, после или во время тренировки: когда лучше пить воду Открылась регистрация на Московский марафон — 2018
Запись «Aqua Minerale Active снова станет официальным партнёром крупнейших беговых марафонов» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
The Challenger: последние новости
В рестомаркете «ОбедБуфет» сыграли во «вкусный футбол» adidas Creators Base снова станет центром спортивного досуга Как диетолог помог стать Гарри Кейну одним из лучших футболистов планеты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала736
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть20
Слепаков обратился к футболистам сборной19
Смолов взбесил россиян287
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России38
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Прощальный аккорд: Игнашевич и Самедов ушли из сборной
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение