Музыкальный футбол: россияне смотрели матч на концерте Гагариной в Турции

Российская певица Полина Гагарина вчера вечером выступала в одном из отелей турецкого Белека. Начало ее сольного концерта совпало с временем футбольного матча в рамках чемпионата мира между сборными России и Хорватии, передает «МИР 24».

«Добрый вечер всем! Кто меня видит? На мне усы надежды. Я сделала все, что могла! К сожалению, я не могу выйти позже, потому что у всей команды самолет. Давайте скорее петь, сколько успеем. Экран мы не отключаем. Я буду музыкальным сопровождением футбола. Сегодня так. Болеем за наших, болеем за Россию!» — сказала артистка, приветствуя своих зрителей.

Собравшиеся смотрели и концерт, и футбол. На песне «Кукушка» российская сборная забила второй гол. Гагарина перестала петь и стала радоваться вместе со зрителями, которые с восторгом встретили гол Алана Дзагоева

Сборная России накануне уступила Хорватии в серии пенальти со счетом 4:3. После основного времени счет был 1:1, и были назначены два дополнительных тайма по 15 минут. Хорваты забили в первом тайме, Алан Дзагоев сравнял счет на последних минутах второго. В итоге сильнейшего выявили в серии пенальти.

Несмотря на проигрыш российской команды, болельщики все равно похвалили футболистов, отметили, что они продолжали бороться до самого конца. Наставник сборной Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции сказал, что его команда своей игрой заставила влюбиться в себя всех россиян.

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