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Фетисов: сказал Черчесову: «Твоя главная победа — возвращение доверия к футболу»
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Фетисов: сказал Черчесову: «Твоя главная победа — возвращение доверия к футболу» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Вячеслав Фетисов оценил выступление сборной России на чемпионате мира — 2018.
«Хотел бы поздравить Россию с выдающимся праздником спорта и футбола. Это неповторимое зрелище. Наши ребята в очередной раз заставили нас гордиться нашей страной, нашим спортом. Я написал моему другу Саламычу: «Знаешь, самая главная твоя победа — в том, что ты вернул уважение и доверие к футболу». Это то, что нельзя ни медалями, ни кубками определить. Ребята — все молодцы, ни по какому моменту ни к кому не могу предъявить претензий. Всё, что они могли сделать, всё сделали. То, что мы от них просили и о чём мы мечтали, они сделали — даже превзошли ожидания. Доверие к футболу вернулось. Поздравляю Черчесова, игроков, всю команду и всех нас с этим замечательным событием», — сказал Фетисов в эфире канала «Россия 24».
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