Черчесов: к сожалению, сказку мы не сделали былью. Всё-таки был шанс выиграть

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о вылете команды с чемпионата мира — 2018 после поражения в матче 1/4 финала с Хорватией (2:2 в основное время, 3:4 в серии пенальти).

«К сожалению, сказку мы не сделали былью. Всё-таки был шанс пройти дальше. Но можно сказать, что мы сделали большой качественный скачок в нашем развитии. Чемпионат мира для нас прошёл на очень хорошем уровне. Понятно, что обидно вылетать, но так бывает.

Стадион сходил с ума после счёта 2:2? С ума сходить не надо, всё-таки это футбол, это эмоции. Надо всё спокойно пережить, сделать анализ, выводы и двигаться дальше», — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».