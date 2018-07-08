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Сергей Гусев: ВХЛ — лига непростая, но в Ханты-Мансийске всегда ставят максимальные задачи
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Сергей Гусев: ВХЛ — лига непростая, но в Ханты-Мансийске всегда ставят максимальные задачи 

Советский спорт 2 часа назад
— Летняя селекция в «Югре» завершена процентов на восемьдесят, — сказал Гусев. — Полностью сформирован тренерский штаб — к Алексею Ждахину и Владиславу Бульину, назначенным еще в апреле, добавились Евгений Федоров, Сергей Храмцов и Рашит Галимжанов. При тех минимальных возможностях, которые предоставил нам регламент при сохранении состава клуба в случае его перевода из КХЛ в ВХЛ, в каждой линии мы видим лидеров — например, вратаря Иванникова, защитника Шевченко, форвардов Матерухина и Рычагова. Большие надежды связываем с молодыми хоккеистами из «Мамонтов Югры» — 6 июля подготовку с «Югрой» начали сразу 10 представителей этой команды МХЛ.
— Вы сказали, что на 80 процентов комплектация «Югры» завершена. Кого ищете на рынке? — Вратарская линия сформирована, но хотели бы усилиться одним защитником и двумя-тремя нападающими. Работа в этом направлении идет.
— Сможет ли «Югра» с наполовину юниорским составом завоевать главный трофей ВХЛ — Кубок Петрова? — Да, ВХЛ — лига непростая, очень опытная, здесь много ветеранов из КХЛ. Тем не менее в Ханты-Мансийске всегда ставят максимальные задачи. Будем их решать.
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