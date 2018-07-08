Музыкант Виктор Зинчук: Играла сборная России в мажорной тональности 

Напомним, что сборная России впервые в истории вышла в ¼ финала чемпионата мира, где проиграла команде Хорватии (2:2, 3:4 по пен.).
— Перед игрой я сказал, что игра точно не будет в тональности до мажор. Это все-таки чересчур оптимистичная тональность, эдакая восторженно-юношеская. Я ожидал, что будет очень трудная, вязкая игра, поэтому определял это как нечто вроде си бемоль минор. Но реальность превзошла ожидания. Сборная России играла хорошо, в очень хорошей, однозначно мажорной тональности, — сказал Зинчук.