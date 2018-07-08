Юные владимирцы оказались лучшими в стране по автомногоборью

Фото с ресурса auas.ru На прошлой неделе в городе Ейск Краснодарского края прошёл уж 42-й Всероссийский летний чемпионат по юношескому автомногоборью. В престижном первенстве честь Владимирской области защищала команда Юношеской автомобильной школы города Владимира. Ребята выступили в зачёте «Мини-автомобили», в возрастной категории от 6 до 13 лет.

Юным спортсменам предстояло пройти три этапа — знание правил дорожного движения, скоростное маневрирование и автоэстафету.

Юные владимирцы блестяще прошли все три испытания. По результатам чемпионата команда 33 региона заняла 1-е и 2-е общекомандные места в комплексе автомногоборья. Юные спортсмены из Владимирской области обошли таких своих более именитых соперников из Москвы, Санкт-Петербурга и республики Дагестан. На пьедестал в личном первенстве также поднялись двое ребят из Владимира.

В итоге каждый спортсмен, представляющий Владимирскую область, привез домой сразу нескольку наград — от двух до семи медалей.