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Юные владимирцы оказались лучшими в стране по автомногоборью
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Юные владимирцы оказались лучшими в стране по автомногоборью 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса auas.ru  На прошлой неделе в городе Ейск Краснодарского края прошёл уж 42-й Всероссийский летний чемпионат по юношескому автомногоборью. В престижном первенстве честь Владимирской области защищала команда Юношеской автомобильной школы города Владимира. Ребята выступили в зачёте «Мини-автомобили», в возрастной категории от 6 до 13 лет.
Юным спортсменам предстояло пройти три этапа — знание правил дорожного движения, скоростное маневрирование и автоэстафету.
Юные владимирцы блестяще прошли все три испытания. По результатам чемпионата команда 33 региона заняла 1-е и 2-е общекомандные места в комплексе автомногоборья. Юные спортсмены из Владимирской области обошли таких своих более именитых соперников из Москвы, Санкт-Петербурга и республики Дагестан. На пьедестал в личном первенстве также поднялись двое ребят из Владимира.
В итоге каждый спортсмен, представляющий Владимирскую область, привез домой сразу нескольку наград — от двух до семи медалей.
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