Кавазашвили: Черчесов создал боеспособную команду к ЧМ практически из ничего

МОСКВА, 8 июля. / ТАСС /. Тренер Станислав Черчесов создал к домашнему чемпионату мира боеспособную национальную команду практически на пустом месте, не располагая высококлассными в техническом плане футболистами. Об этом сообщил ТАСС вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили, занявший вместе со своей командой четвертое место на чемпионате мира 1966 года в Англии.

Сборная России завершила выступление на домашнем чемпионате мира поражением на стадии четвертьфинала в серии послематчевых пенальти от команды Хорватии. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 2:2, в серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты — 4:3. В составе сборной России голы забили Денис Черышев (31-я минута) и Марио Фернандес (115), у хорватов отличились Андрей Крамарич (39) и Домагой Вида (101).

"Я не могу поставить отлично нашей команде за выступление на этом чемпионате мира, все-таки она могла добиться большего, — сказал Кавазашвили. — А так, ставлю оценку «четыре». Я очень хотел, чтобы они прошли хорватов и смогли как минимум повторить наш успех 1966 года в Англии на чемпионате мира, где мы вышли в полуфинал и стали в итоге четвертыми. Считаю, что у них были все возможности и превзойти нас, если бы прошли хорватов".

"Команда Станислава Черчесова нашла себя на этом турнире, она была единым коллективом, — подчеркнул собеседник ТАСС. — Любой футболист, выходивший на поле, отдавал себя полностью и делал все для достижения победы. Но вчера нашим ребятам не хватило фарта. Мы ни в чем не проиграли команде Хорватии, бились с ней наравне".

Черчесов возглавил сборную России по футболу в августе 2016 года, его контракт действует до конца ЧМ-2018.

"Главный тренер заслуживает самых искренних слов благодарности за то, что он практически из ничего создал боевую сплоченную команду, которая играла на чемпионате мира под девизом: «Один за всех, и все за одного». И мне очень приятно, что Станислав Черчесов также, как и я, является вратарем", — подытожил Кавазашвили.