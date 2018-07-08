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Как спартанцы делали лучших воинов мира
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Как спартанцы делали лучших воинов мира 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Легенды о суровых спартанцах ходят до сих пор. Армия этого племени и в самом деле была столь сильна, что правители решили отказаться от городских стен — мол, стена щитов будет понадежнее. Почти непобедимые воины славились по всему древнему миру, а тайна тренировки суперсолдат хранилась за семью печатями от внешнего мира.
Слабые
В Спарте слабым не давали шанса выжить. Больные, увечные, недостаточно развитые дети относились на совет к старейшинам. Те решали, стоит ли тратить ресурсы общины на такую особь. В большей части случаев несчастного относили в специальную яму на краю города, где он просто умирал с голода. Выжил? Отлично, будет настоящим воином.
Казармы
В семь лет мальчик переезжал на территорию казарм. Здесь поощрялись драки, конкуренция и даже кражи. Любые споры решались кулаками, причем с одобрения учителей. Спокойные уроки? Нет уж. Ученикам разрешалось перечить наставникам, если они были готовы отстоять свою точку зрения в бою.
Кража еды  Спартанское воспитание подразумевало обеспечение мальчиков только средствами первой необходимости. Обувь считалась роскошью, пища давала возможность выжить, не более. Ученикам рекомендовали красть еду на рынке, чтобы поддерживать способность конкурировать с одноклассниками.
Интеллект
Но дело не ограничивалось физическим воспитанием. Учащихся натаскивали быть не только сильными, но и умными. Штудирование современных философов, по мнению спартанцев, давало будущим воинам способность быстро и гибко мыслить в условиях сражения.
Одна профессия
Если ты спартанец — ты солдат. Пахарь, торговец, исследователь, но солдат. Спартанцев учили быть жесткими, беспрекословно подчиняться приказам и быть лучшими воинами всей Греции. Традиционное разностороннее образование не приветствовалось. Хочешь заниматься философией как делом своей жизни? Проваливай в изнеженные Афины.
Смерть
Спартанец, умерший от старости, не получал никаких наград и находил последнее пристанище в общей могиле. Только те, кто погибал в бою, получали собственную пядь земли под надгробие. Смерть в собственной постели считалась презренной даже для тех воинов, кто провел всю жизнь в схватках.
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