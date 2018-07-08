Ростовские силачи сдвинули бетономешалку на потеху публике

В минувшую субботу все посетители парка Революции смогли увидеть неординарное зрелище — состязания силачей. Проводила их ассоциация работников транспорта и туризма, о мероприятии рассказал портал Donnews

Для разминки мужчины показали подъем почти 100-килограммового бревна. Далее один за другим силачи продемонстрировали переворачивание покрышки весом 400 кг и перенос 300-килограммового коромысла.

Самым зрелищным моментом шоу, безусловно, стала некая современная интерпретация «бурлаков на Волге». Саид Гамзабеков — мастер спорта по жиму лежа, призер чемпионата мира и Евразии по пауэрлифтингу, и Евгений Немкевич — мастер спорта по становой тяге, призер чемпионата мира по бодибилдингу протащили КАМАЗ весом в 18 тонн. Таким интересным способом ростовские силачи надеются популяризировать спорт среди жителей города.