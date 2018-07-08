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«Спартак» выразил соболезнования Рианчо в связи со смертью его отца
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«Спартак» выразил соболезнования Рианчо в связи со смертью его отца 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Скончался отец тренера "Спартака" Рауля Рианчо, сообщает официальный Твиттер клуба. Ему было 88 лет.
— В семье тренера нашей команды Рауля Рианчо случилось несчастье, — говорится в сообщении. — У него умер отец. Ему было 88 лет… «Спартак» выражает глубокие и искренние соболезнования Раулю и его близким.
Рауль Рианчо вошел в тренерский штаб «Спартака» по окончании прошлого сезона. Ранее он работал с Андреем Шевченко в сборной Украины.
Соболезнования Раулю Рианчо В семье тренера нашей команды Рауля Рианчо случилось несчастье. У него умер отец. Ему было 88 лет…@fcsm_official выражает глубокие и искренние соболезнования Раулю и его близким. pic.twitter.com/CfBiOHtRDR
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 8 июля 2018 г.
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