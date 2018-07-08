«Спартак» выразил соболезнования Рианчо в связи со смертью его отца

Скончался отец тренера "Спартака" Рауля Рианчо, сообщает официальный Твиттер клуба. Ему было 88 лет.

— В семье тренера нашей команды Рауля Рианчо случилось несчастье, — говорится в сообщении. — У него умер отец. Ему было 88 лет… «Спартак» выражает глубокие и искренние соболезнования Раулю и его близким.

Рауль Рианчо вошел в тренерский штаб «Спартака» по окончании прошлого сезона. Ранее он работал с Андреем Шевченко в сборной Украины.

Соболезнования Раулю Рианчо В семье тренера нашей команды Рауля Рианчо случилось несчастье. У него умер отец. Ему было 88 лет…@fcsm_official выражает глубокие и искренние соболезнования Раулю и его близким. pic.twitter.com/CfBiOHtRDR

— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 8 июля 2018 г.