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Прядкин: российские футболисты прекрасно представили страну на чемпионате мира
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Прядкин: российские футболисты прекрасно представили страну на чемпионате мира 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу прекрасно представила свою страну на домашнем чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС), президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин.
Сборная Хорватии со счетом 4:3 в серии пенальти обыграла россиян в 1/4 финала чемпионата мира, основное время завершилось со счетом 1:1, дополнительное — 2:2.
"Думаю, ни у кого не должно возникнуть сомнений в том, что сборная прекрасно представила нашу страну на турнире. Наши ребята сыграли самоотверженно и достойно", — сказал Прядкин.
Контракт главного тренера сборной России Станислава Черчесова с РФС завершается в конце июля. «Я сейчас не могу говорить как руководитель, оценки давать еще рано. Но можно с уверенностью сказать, что и игроки, и тренерский штаб проделали огромную работу и достойно выступили на турнире. Безусловно, роль тренерского штаба в этом успехе велика», — отметил Прядкин.
Сборная России впервые в истории смогла выйти в плей— офф чемпионата мира.
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