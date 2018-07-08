«Спартак» выразил соболезнования тренеру Раулю Рианчо, у которого умер отец

«Соболезнования Раулю Рианчо В семье тренера нашей команды Рауля Рианчо случилось несчастье. У него умер отец. Ему было 88 лет… ФК „Спартак“ (Москва) выражает глубокие и искренние соболезнования Раулю и его близким», — сообщается в официальном твиттере красно-белых.

Соболезнования Раулю Рианчо В семье тренера нашей команды Рауля Рианчо случилось несчастье. У него умер отец. Ему было 88 лет…@fcsm_official выражает глубокие и искренние соболезнования Раулю и его близким. pic.twitter.com/CfBiOHtRDR

— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 8 июля 2018 г.