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«Спартак» выразил соболезнования тренеру Раулю Рианчо, у которого умер отец
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«Спартак» выразил соболезнования тренеру Раулю Рианчо, у которого умер отец 

Советский спорт 2 часа назад
«Соболезнования Раулю Рианчо В семье тренера нашей команды Рауля Рианчо случилось несчастье. У него умер отец. Ему было 88 лет… ФК „Спартак“ (Москва) выражает глубокие и искренние соболезнования Раулю и его близким», — сообщается в официальном твиттере красно-белых.
Соболезнования Раулю Рианчо В семье тренера нашей команды Рауля Рианчо случилось несчастье. У него умер отец. Ему было 88 лет…@fcsm_official выражает глубокие и искренние соболезнования Раулю и его близким. pic.twitter.com/CfBiOHtRDR
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 8 июля 2018 г.
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