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Жиру: французы уважают Анри, несмотря на то, что он стал тренером сборной Бельгии
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Жиру: французы уважают Анри, несмотря на то, что он стал тренером сборной Бельгии 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 8 июля. Французские футболисты относятся с уважением к бывшему нападающему национальной команды Тьерри Анри, несмотря на то, что он работает в тренерском штабе сборной Бельгии. Об этом сообщил на пресс-конференции форвард сборной Франции Оливье Жиру, слова которого приводит L'Equipe.
Полуфинал чемпионата мира между сборным Франции и Бельгии пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге.
"Он начал новую карьеру, — сказал Жиру об Анри. — Ему повезло стать частью команды, у которой сейчас очень талантливое поколение. Он легенда французского футбола, и мы должны уважать то, что он сделал. Но надо признать, это будет странное ощущение играть против его команды".
Анри завершил карьеру в 2014 году. В составе сборной Франции он выиграл чемпионат мира (1998) и чемпионат Европы (2000).
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