Жиру: французы уважают Анри, несмотря на то, что он стал тренером сборной Бельгии

ТАСС , 8 июля. Французские футболисты относятся с уважением к бывшему нападающему национальной команды Тьерри Анри , несмотря на то, что он работает в тренерском штабе сборной Бельгии. Об этом сообщил на пресс-конференции форвард сборной Франции Оливье Жиру, слова которого приводит L'Equipe.

Полуфинал чемпионата мира между сборным Франции и Бельгии пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге.

"Он начал новую карьеру, — сказал Жиру об Анри. — Ему повезло стать частью команды, у которой сейчас очень талантливое поколение. Он легенда французского футбола, и мы должны уважать то, что он сделал. Но надо признать, это будет странное ощущение играть против его команды".

Анри завершил карьеру в 2014 году. В составе сборной Франции он выиграл чемпионат мира (1998) и чемпионат Европы (2000).