Лещенко: Обидно за пропущенные голы и незабитые пенальти!

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с НСН поделился впечатлениями от матча РФ-Хорватия и поблагодарил сборную за подаренные эмоции.

Российская сборная в четвертьфинале с хорватами показала себя хорошей и крепкой командой, способной на «грамотный футбол». Такое мнение высказал в интервью НСН народный артист РСФСР Лев Лещенко. Звездный болельщик отметил, что ЧМ-2018 не только дал соотечественникам потрясающие эмоции, но и показал Россию как великую и очень гостеприимную спортивную державу.

— Какие впечатления у Вас остались после вчерашнего матча?

— Впечатления неплохие. Мы достаточно грамотно выстроили свою тактику, играли с полной отдачей, самозабвенно, чего никогда у нас не было. Но самое главное, что мы добрались до такого места и вошли в восьмерку «топовых» команд. Надеюсь, что рейтинг наш повысится. Плюс ко всему, мы получили бесценный опыт игру в плей-офф, чего у нас уже не было двадцать с лишним лет. Для наших ребят это большой успех, на котором они, я думаю, будут дальше продолжать свое движение вперед.

— Чего, по Вашему мнению, нам не хватило?

— Я думаю, что всего понемногу. С техникой у нас пока еще не все в порядке. Нет игры, которая существует в высоком клубном футболе — короткий пас, удержание мяча. Удачи не хватило. Несмотря на то, что Акинфеев взял пенальти, мы промазали. Опыта на нашем уровне у нас достаточно. Мы играем в Лиге Чемпионов и в европейских Кубках. Там появляются очень хорошие игроки, появилась новая оценка нашего футбола и игроков, которые в этом году играли за сборную. Выросла очень хорошая и крепкая команда, которая будет сражаться на международной арене очень серьезно.

— Отношение болельщиков к сборной изменилось в лучшую сторону?

— Безусловно. Мы не ожидали такого. Надеялись хотя бы на выход в плей-офф. А тут мы играли даже в ¼ финала, что было очень давно. Конечно, болельщики никогда не бывают довольны результатом, если только это не первое место. Обидно было, что ребята не забили пенальти. Причем самые надежные пенальтисты не проявили себя. Обидно было за пропущенные голы, необязательные, кстати говоря. Мне кажется, наши голы были грамотными, подготовленными и более содержательными, чем те, что забили хорваты.

— Как оцениваете игру соперника?

— В целом игра хорватской сборной была хорошей. Это если не первая, то вторая сборная Европы. Там представлены игроки «Реала» , «Барселоны», «Ювентуса», «Фенербахче» и английских команд. Очень достойно выглядело все.

— Если подвести промежуточные итоги ЧМ, что мы получили, какие плюсы?

— У нас выстроена инфраструктура очень хорошая, которая поможет развивать наш юношеский и детский спорт. Надеюсь, что теперь в периферийных городах не будут пустовать стадионы, а будут заполняться зрителями. Получился такой естественный толчок, повысилось внимание к футболу. Оно было и раньше, но футбол для нас не самое лучшее, потому что Россия — хоккейная зимняя страна. У нас баскетбол и волейбол активнее развиваются, чем футбол. Но теперь, я думаю, все обернуться лицом к этому виду спорта.

Самое главное, что мы показали себя большой спортивной державой. Одной из лучших в мире спортивных, а теперь еще и футбольных, держав. Это дало возможность показать себя как нацию, открыв для многих людей нашу страну, наше гостеприимство и уважение к другим народам. Это очень важно. Это важнее, пожалуй, чем сам факт какой-то эфемерной и временной победы. Все очень грамотно было сделано — организация превосходная, большое спасибо строителям, которые в кратчайший срок построили инфраструктуру и спасибо нашим ребятам, которые доставили нам большое удовольствие.

Сборная России в четвертьфинале уступила хорватам по пенальти и выбыла из дальнейшей борьбы на ЧМ-2018. Основное время и овертайм команды сыграли вничью — 2:2. В серии пенальти удача была на стороне Хорватии. Соперником хорватов в ½ финала станет сборная Англии.