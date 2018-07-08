​Прядкин: «Сборная прекрасно представила нашу страну на турнире»

Вице-президент РФС, президент РФПЛ Сергей Прядкин считает, что сборная России достойно представила свою страну на домашнем чемпионате мира.

"Думаю, ни у кого не должно возникнуть сомнений в том, что сборная прекрасно представила нашу страну на турнире. Наши ребята сыграли самоотверженно и достойно", — сказал Прядкин.

"Я сейчас не могу говорить как руководитель, оценки давать еще рано. Но можно с уверенностью сказать, что и игроки, и тренерский штаб проделали огромную работу и достойно выступили на турнире. Безусловно, роль тренерского штаба в этом успехе велика", — отметил Прядкин.

Сборная Хорватии со счетом 4:3 в серии пенальти обыграла россиян в 1/4 финала чемпионата мира (4:3), основное время завершилось со счетом 1:1, дополнительное — 2:2. Сборная России впервые в истории смогла выйти в плей-офф чемпионата мира.