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Оливье Жиру: «Покажу Анри, что он выбрал не тот лагерь»
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Оливье Жиру: «Покажу Анри, что он выбрал не тот лагерь» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру рассчитывает, что в полуфинале ЧМ-2018 удастся обыграть Бельгию. При этом в тренерском штабе бельгийцев работает легендарный французский форвард Тьерри Анри.
— Странно видеть его в противоположном лагере, — цитирует AFP Жиру. — Он здесь для того, чтобы учиться, прогрессировать в тренерском ремесле. Это легенда французского футбола, его все очень уважают. Конечно, я предпочел бы видеть его в нашей команде, послушать его советы. Но ревновать нет смысла.
Я не обижаюсь за его критику, которую он высказывал, работая на телевидении. Это было его работой. Моя же работа — хорошо играть и представлять сборную Франции. С гордостью покажу Анри, что он выбрал не тот лагерь. Для него это будет особенный матч.
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