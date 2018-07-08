Дмитрий Сенников: Наша игра стала неожиданностью для хорватов

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился с «Советским спортом» своей оценкой игры Россия — Хорватия в ¼ финала чемпионата мира.

— Когда мы выиграли у испанцев, мне мой бывший партнер по «Локомотиву» Томислав Дуймович сразу прислал смс о том, что это все была ерунда, а вот настоящий соперник у нас только впереди. Но играли мы, честно говоря, намного лучше, чем я мог предполагать, и уж точно это стало неожиданностью для хорватов. Я до игры говорил про счет 1:3, но мы чуть за победу не уцепились. Первый пенальти разочаровал: подходить к мячу для первого удара надо только тогда, когда ты понимаешь, что можно пробить уверенно, — сказал Сенников.

Напомним, что сборная России впервые в истории вышла в ¼ финала чемпионата мира, где проиграла команде Хорватии (2:2, 3:4 по пен.).