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Дмитрий Сенников: Наша игра стала неожиданностью для хорватов
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Дмитрий Сенников: Наша игра стала неожиданностью для хорватов 

Советский спорт 2 часа назад
Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился с «Советским спортом» своей оценкой игры Россия — Хорватия в ¼ финала чемпионата мира.
— Когда мы выиграли у испанцев, мне мой бывший партнер по «Локомотиву» Томислав Дуймович сразу прислал смс о том, что это все была ерунда, а вот настоящий соперник у нас только впереди. Но играли мы, честно говоря, намного лучше, чем я мог предполагать, и уж точно это стало неожиданностью для хорватов. Я до игры говорил про счет 1:3, но мы чуть за победу не уцепились. Первый пенальти разочаровал: подходить к мячу для первого удара надо только тогда, когда ты понимаешь, что можно пробить уверенно, — сказал Сенников.
Напомним, что сборная России впервые в истории вышла в ¼ финала чемпионата мира, где проиграла команде Хорватии (2:2, 3:4 по пен.).
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