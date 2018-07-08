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Игорь Лебедев: Инцидент с Видой — дело ФИФА и ее комитета
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Игорь Лебедев: Инцидент с Видой — дело ФИФА и ее комитета 

Советский спорт 2 часа назад
— Это дело ФИФА и ее комитета. Если они сочтут необходимым и нужным, то они возбудят дело и накажут этого игрока. Если нет, значит, нет. Это не в нашей с вами компетенции. Мы, чем больше обсуждаем такие вещи, тем больше даем этому инциденту огласку. Не надо портить впечатление о нашей сборной. Это дело ФИФА, и оно без рассмотрения, я уверен, не останется.
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Будет ли российская сторона способствовать тому, чтобы Виду дисквалифицировали? Я не думаю, что наша сторона будет что-то делать по этому поводу. Мы выше этих мелких интриг. А рассмотреть этот случай — это прямая обязанность ФИФА, — цитирует Лебедева Sport24.ru.
После матча Россия — Хорватия в соцсетях появилось видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида и член тренерского штаба Огнен Вукоевич упомянули Украину.
Хорваты 11 июля сыграют с Англией полуфинальный матч чемпионата мира.
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