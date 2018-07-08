Глава Кубани поблагодарил местных жителей за фантастический ЧМ

Вениамин Кондратьев заявил, что радушие местных жителей и организация мундиаля на высшем уровне сделали матч между сборными России и Хорватии фантастическим.

«Уверен, что болельщики, а их в Сочи вчера было небывалое количество, будут вспоминать не только игру, но и атмосферу, которая весь вечер была на стадионе и во всем городе», — рассказал Вениамин Кондратьев.

Он назвал игру, которая прошла 7 июля на олимпийском стадионе «Фишт», исторической. Для этого Краснодарский край приложил все усилия.

Глава Кубани поблагодарил региональную команду, которая сделала матч «по-настоящему праздничным». Он отметил, что Краснодарский край доказал способность организовывать мероприятия мирового масштаба.

Матч Россия — Хорватия посетили 44 тысячи футбольных болельщиков. В фан-зоне в районе Южного мола собрались несколько десятков тысяч человек. Во время игры не было зафиксировано серьезных правонарушений.

Иностранные печатные СМИ восхитились игрой сборной России в матче с хорватами. Они считают, что национальная команда может гордиться собой.