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Глава Кубани поблагодарил местных жителей за фантастический ЧМ
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Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

Глава Кубани поблагодарил местных жителей за фантастический ЧМ 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил кубанцев за их радушие. Гостеприимство сделало чемпионат мира по футболу фантастическим, сообщило РИА «Новости».
Вениамин Кондратьев заявил, что радушие местных жителей и организация мундиаля на высшем уровне сделали матч между сборными России и Хорватии фантастическим.
«Уверен, что болельщики, а их в Сочи вчера было небывалое количество, будут вспоминать не только игру, но и атмосферу, которая весь вечер была на стадионе и во всем городе», — рассказал Вениамин Кондратьев.
Он назвал игру, которая прошла 7 июля на олимпийском стадионе «Фишт», исторической. Для этого Краснодарский край приложил все усилия.
Глава Кубани поблагодарил региональную команду, которая сделала матч «по-настоящему праздничным». Он отметил, что Краснодарский край доказал способность организовывать мероприятия мирового масштаба.
Матч Россия — Хорватия посетили 44 тысячи футбольных болельщиков. В фан-зоне в районе Южного мола собрались несколько десятков тысяч человек. Во время игры не было зафиксировано серьезных правонарушений.
Иностранные печатные СМИ восхитились игрой сборной России в матче с хорватами. Они считают, что национальная команда может гордиться собой.
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