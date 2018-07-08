ФИФА может дисквалифицировать хорвата Виду за «Славу Украине»

Международная федерация футбола (ФИФА) может дисквалифицировать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду и тренера Огнена Вукоевича за лозунг «Слава Украине» после матча ¼ финала чемпионата мира 2018 со сборной России. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Sun.

— Слава Украине, давай, давай! — говорит на видео Вида.

— Эта победа за «Динамо» и за Украину. Хорватия, вперед! — добавил Вукоевич.

В федерации отметили, что вынесут вердикт по поводу случившегося только после того как соберут все материалы. Согласно правилам, члены сборной Хорватии могут нарваться на дисквалификацию на два матча с уплатой денежного штрафа.

Герои резонансного видео уже отнекиваются от своих слов, заявив, что это была всего лишь шутка и они очень любят россиян.

Примечательно, что оба футболиста связаны с киевским «Динамо». Вукоевич играл в клубе с 2008 по 2015 годы, а Вида — с 2013 по 2018.

Сайт KP.RU пишет, что Вида всегда вел себя достаточно эпатажно. Так, во время матчей отборочного турнира Евро-2012 футболиста отчислили из сборной за драку, в которой он принимал активное участие. Спустя несколько месяцев по пути на матч Кубка Хорватии Вида выпил банку пива в автобусе. Главный тренер команды выгнал игрока на улицу в центре Загреба, не взяв на матч. Также дебошира оштрафовали на 100 тысяч евро. В 2016 году защитника задержали за пьяное вождение в центре Киева. В его крови в пять раз была превышена допустимая доза алкоголя. В итоге Виду решили водительских прав.

Накануне Хорватия после серии пенальти вышла в полуфинал ЧМ-2018.