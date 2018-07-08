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Наконец-то настоящий футбол!
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Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

Наконец-то настоящий футбол! 

ИноСМИ 2 часа назад
Отклики зарубежных болельщиков о матче Хорватия— Россия
Франция
PROSPÉRITÉ POUR TOUS EN EUROLAND
Что касается России, то хорошо уже одно то, что с такой командой она добралась до четвертьфинала (мне кажется, даже сам Путин, возможно, не рассчитывал, что она дойдет до этого этапа в мундиале). Россия попала в четвертьфинал после серии пенальти, и, честно говоря, так не могло продолжаться дальше. Игра слишком ограниченная, русские удерживаются только за счет замкнутой обороны, стиснув зубы в надежде избежать гола, но им не хватает способности развивать игру, чаще забирать мяч и атаковать, чтобы показывать красивый футбол и по праву заслужить место в ряду четырёх финалистов.
BOUVREUIL10
Хорватия доминировала в течение всего матча без каких-либо конкретных действий, но у нее было огромное преимущество над Россией, поэтому выход Хорватии в полуфинал вполне закономерен после прекрасных матчей, которые она продемонстрировала.
ARTISTOCRATE
Поздравляю Хорватию! Приятно видеть европейскую команду в полуфинале.
NODLESS
Вообще-то Россия тоже находится в Европе, как и Англия
BACCHUS
Матч с неожиданными поворотами, но не очень интересный, очень слабый с технической стороны. Так всегда и происходит, когда команды по стечению обстоятельств попадают в большие чемпионаты. Честно говоря, жалкое зрелище
INTEGRATION
Еще один матч, исход которого искусственно решается за счет серии пенальти. Не пойми что!
TIXERIDIA
Продажи водки теперь взлетят, чтобы они могли утопить в ней свое горе…
DODO128
Прекрасный матч. Браво русским, которых все сначала считали неудачниками.
TINTIN FILOU
Наконец-то… настоящий футбол без игроков, которые хватают противников за футболки… без слабаков, которые падают на землю, притворяясь, что у них травма. Настоящий футбол… настоящий спорт. Спасибо, Россия… Спасибо, Хорватия
TIXERIDIA
Надо было Путина вывести на поле, он бы десять голов забил!
Италия
Rafael Reyes Herrera Canul
Они заслуживали большего, потому что боролись до последней секунды, чтобы сравнять счет 2:2 и выиграть матч, они проиграли, но добились любви своих болельщиков и доказали нам, что, когда играешь сердцем, возможно все  Alina Andreone
Теперь я надеюсь, что на Чемпионате мира выиграют англичане! Хахаха, не хотелось бы мне быть в российской сборной, учитывая путинскую доброту
Sara Kyra
Жаль… я болела за Россию…
Giorgio Sciara
Ну наконец-то Путин проиграл
Gianpaolo Bastianelli Как всегда, в лотерее серии пенальти победа присуждается не за заслуги
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